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Индия начала эвакуировать своих граждан из Украины

Индия начала эвакуировать своих граждан из Украины Boeing 787 Dreamliner индийской авиакомпании Air India вылетел во вторник в Украину для эвакуации граждан Индии.
Другие страны
22 февраля 2022 г. 12:22
Индия начала эвакуировать своих граждан из Украины

Boeing 787 Dreamliner индийской авиакомпании Air India вылетел во вторник в Украину для эвакуации граждан Индии.

Как передает Report, об этом сообщает ВВС.

Постпред Индии в ООН Т.С. Тирумурти заявил, что в Украине учатся больше 20 тыс. индийских студентов, в разных регионах, в том числе и приграничных, живут другие граждане Индии. Их безопасность и благополучие он назвал приоритетом для Дели.

Air India наметила вывозные рейсы на этой неделе 22, 24 и 26 февраля. В Дели не исключили возможности организации дополнительных рейсов по мере необходимости.

В ночь на 22 февраля руководство США и Австралии приказало своим дипломатам покинуть территорию Украины из соображений безопасности. Американские дипломаты будут ночевать в Польше, но приезжать в Львов для работы.

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Версия на английском языке India begins evacuating citizens from Ukraine

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