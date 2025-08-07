Индия на фоне повышения тарифов США будет искать новые рынки для экспорта

Индия после повышения тарифов США на свой экспорт будет искать альтернативные рынки на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке и Южной Азии.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times of India, об этом заявил замглавы индийского МИД Дамму Рави, курирующий во внешнеполитическом ведомстве экономические вопросы.

По словам Рави, индийская промышленность устойчива и не пострадает от новых пошлин. "Высокий тариф не окажет никакого негативного воздействия на индийскую промышленность. Это не приведет к ее остановке или краху", - сказал Рави.

Замглавы МИД республики отметил, что страны часто ищут альтернативные рынки, сталкиваясь с тарифными барьерами, и Индия теперь обратит свое внимание на такие регионы, как Ближний Восток, Латинская Америка, Африка и Южная Азия.

"Если станет трудно осуществлять экспорт в США, вы автоматически начнете искать другие возможности", - подчеркнул он.

Рави назвал решение президента США Дональда Трампа о 25%-ных пошлинах для Нью-Дели "временным отклонением от нормы". "На мой взгляд, это временное отклонение от нормы, временная проблема. Мы уверены, что со временем мир найдет для нее решение. Страны-единомышленники будут стремиться к сотрудничеству и экономическому взаимодействию, которые будут взаимовыгодными для всех", - отметил индийский дипломат.