Индия на два месяца приостановит импорт алмазного сырья

Индийский алмазный сектор рекомендовал приостановить импорт алмазного сырья в страну на два месяца с середины октября.
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По данным агентства, пауза продлится с 15 октября по 15 декабря, после чего в первую неделю декабря представители торговых организаций страны вновь изучат ситуацию.
Rapaport отмечает, что эта мера является самой радикальной в индустрии со времен пандемии COVID-19.
"Этот шаг является ответом на серьезный спад в торговле бриллиантами на фоне вялых розничных продаж в США, усиления конкуренции со стороны выращенных в лаборатории бриллиантов и экономического спада в Китае", - говорится в сообщении Rapaport.