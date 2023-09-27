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Индия на два месяца приостановит импорт алмазного сырья

Индия на два месяца приостановит импорт алмазного сырья Индийский алмазный сектор рекомендовал приостановить импорт алмазного сырья в страну на два месяца с середины октября.
Другие страны
27 сентября 2023 г. 04:17
Индия на два месяца приостановит импорт алмазного сырья

Индийский алмазный сектор рекомендовал приостановить импорт алмазного сырья в страну на два месяца с середины октября.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении отраслевого ценового агентства Rapaport со ссылкой на источники.

По данным агентства, пауза продлится с 15 октября по 15 декабря, после чего в первую неделю декабря представители торговых организаций страны вновь изучат ситуацию.

Rapaport отмечает, что эта мера является самой радикальной в индустрии со времен пандемии COVID-19.

"Этот шаг является ответом на серьезный спад в торговле бриллиантами на фоне вялых розничных продаж в США, усиления конкуренции со стороны выращенных в лаборатории бриллиантов и экономического спада в Китае", - говорится в сообщении Rapaport.

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