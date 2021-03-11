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Индия может запретить сотовым операторам использовать оборудование Huawei

Индия может запретить сотовым операторам использовать оборудование Huawei Из числа крупнейших индийских телекоммуникационных компаний две используют оборудование Huawei
Другие страны
11 марта 2021 г. 18:49
Индия может запретить сотовым операторам использовать оборудование Huawei

Власти Индии могут ввести запрет на использование сотовыми операторами в стране телекоммуникационного оборудования производства китайской компании Huawei.

Как передает Report, об этом в четверг сообщает со ссылкой на источники в индийском правительстве агентство Reuters.

"Мы не можем отдавать приоритет экономической выгоде, если это вложение создает угрозу национальной безопасности", - приводит агентство слова чиновника.

По словам другого источника Reuters, под запрет также может попасть и оборудование компании ZTE.

Агентство отмечает, что две из крупнейших индийских телекоммуникационных компаний - Bharti Airtel и Vodafone Idea - используют оборудование Huawei.

Ранее сообщалось, что Министерство связи Индии отказалось включать китайских производителей телекоммуникационного оборудования - компании Huawei и ZTE - в число участников предстоящего конкурса на право создания сети 5G в стране из-за напряженности в индийско-китайских отношениях и решения правительства по соображениям национальной безопасности ограничить отношения с КНР.

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