Индия может запретить сотовым операторам использовать оборудование Huawei

Из числа крупнейших индийских телекоммуникационных компаний две используют оборудование Huawei

Власти Индии могут ввести запрет на использование сотовыми операторами в стране телекоммуникационного оборудования производства китайской компании Huawei.

Как передает Report, об этом в четверг сообщает со ссылкой на источники в индийском правительстве агентство Reuters.

"Мы не можем отдавать приоритет экономической выгоде, если это вложение создает угрозу национальной безопасности", - приводит агентство слова чиновника.

По словам другого источника Reuters, под запрет также может попасть и оборудование компании ZTE.

Агентство отмечает, что две из крупнейших индийских телекоммуникационных компаний - Bharti Airtel и Vodafone Idea - используют оборудование Huawei.

Ранее сообщалось, что Министерство связи Индии отказалось включать китайских производителей телекоммуникационного оборудования - компании Huawei и ZTE - в число участников предстоящего конкурса на право создания сети 5G в стране из-за напряженности в индийско-китайских отношениях и решения правительства по соображениям национальной безопасности ограничить отношения с КНР.