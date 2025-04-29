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Индия может закрыть свое воздушное пространство и порты для Пакистана

Индия может закрыть свое воздушное пространство и порты для Пакистана Индия рассматривает возможность закрытия своего воздушного пространства и портов для пакистанских морских и авиаперевозчиков.
Другие страны
29 апреля 2025 г. 11:05
Индия может закрыть свое воздушное пространство и порты для Пакистана

Индия рассматривает возможность закрытия своего воздушного пространства и портов для пакистанских морских и авиаперевозчиков.

Как передает Report, об этом сообщило издание Economic Times со ссылкой на источники.

"Государственная авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) использует воздушное пространство Индии для доступа к нескольким направлениям в Юго-Восточной Азии, включая Куала-Лумпур и другие города Малайзии, помимо Сингапура и Таиланда. Закрытие воздушного пространства Индии может повлиять на состояние авиакомпании, поскольку заставит ее самолеты выбирать более длинный путь", - отмечает издание.

Отмечается, что Европейское агентство по безопасности полетов в июне 2020 года запретило PIA работать в Европе из соображений безопасности. Этот запрет был снят только 29 ноября 2024 года.

В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний.

Пакистан и Индия объявили о серьезных мерах друг против друга и граждан противоположной стороны на фоне обострения отношений после теракта, совершенного 22 апреля в Джаму и Кашмире.

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Версия на английском языке India considers closing airspace to Pakistani carriers amid rising tensions
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