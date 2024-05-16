Индия может стать четвертой крупнейшей экономикой мира в 2025 году

Индия станет четвертой крупнейшей экономикой мира в 2025 году.

Индия станет четвертой крупнейшей экономикой мира в 2025 году.

Как передает Report, об этом сказал член Экономического консультативного совета при премьер-министре Индии Санджив Саньял.

По его прогнозам, в 2024-2025 финансовом году (начался 1 апреля) экономика Индии составит 4 трлн долларов и к началу следующего фингода она станет четвертой крупнейшей экономикой в мире.

"Экономика Японии сейчас немного опережает индийскую с показателем в 4,1 трлн долларов. Либо в самом начале следующего финансового года, либо даже в этом году Индия обгонит Японию и станет четвертой по величине экономикой мира", - сказал он.

Он отметил, что экономика Германии достигает 4,6 трлн долларов, и она не растет: "Может быть, через два года Индия обгонит Германию. Чтобы стать третьей по величине экономикой мира, мы сейчас достаточно близки к цели. Для этого надо поддерживать темпы годового роста индийского ВВП в 7%".

Ранее министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что к 2027 году Индия, как ожидается, обгонит Японию и Германию и станет третьей экономикой мира.