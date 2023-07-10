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Индия к 2075 году станет второй крупнейшей экономикой мира после КНР

Индия к 2075 году станет второй крупнейшей экономикой мира после КНР Валовый внутренний продукт (ВВП) Индии достигнет 52,5 трлн долларов к 2075 году, в результате республика займет второе место по величине этого показателя.
Другие страны
10 июля 2023 г. 14:40
Индия к 2075 году станет второй крупнейшей экономикой мира после КНР

Валовый внутренний продукт (ВВП) Индии достигнет 52,5 трлн долларов к 2075 году, в результате республика займет второе место по величине этого показателя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает американский телеканал CNBC.

К 2075 году Индия, которая на данный момент является пятой экономикой мира, "займет второе место после Китая, обогнав США, Японию и экономику еврозоны". При этом ВВП КНР составит 57 трлн долларов, Индии - 52,5 трлн долларов, США - 51,5 трлн долларов, еврозоны - 30,3 трлн долларов, Японии - 7,5 трлн долларов.

По мнению аналитиков, развитие экономики Индии будет во многом обусловлено активным ростом населения и рабочей силы.

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Версия на английском языке India to overtake US to become world’s second-largest economy by 2075

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