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Индия испытывает три вакцины против коронавируса

Индия испытывает три вакцины против коронавируса Премьер-министр страны сообщил, что готов план по их распространению среди граждан
Другие страны
15 августа 2020 г. 09:13
Индия испытывает три вакцины против коронавируса

Индия проводит испытания трех вакцин против коронавирусной инфекции, уже готов план по их распространению среди граждан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая с речью в честь национального праздника Дня независимости.

"Три вакцины находятся на разных этапах тестирования. Когда ученые дадут добро, мы уже будем готовы с планом производства. У нас есть дорожная карта того, как вакцина дойдет до каждого индийца за максимально короткий срок", - сказал премьер-министр.

Он добавил, что в рамках национальной программы цифрового здравоохранения каждый гражданин Индии получит идентификационную карту здоровья (Health ID card). "Каждый индиец получит идентификационную карту здоровья. Всякий раз, когда вы посещаете врача или аптеку, это будет отмечаться в карте здоровья и отражаться в вашем профиле на общенациональном уровне. От назначения врача до рекомендованного лекарства - все будет указано в вашем профиле здоровья", - отметил Моди, выступая с балкона крепости Красный форт.

Ранее индийские компании Zydus Cadila и Bharat Biotech сообщили, что начали первые фазы испытаний своих вакцин ZyCoV-D и COVAXIN. Кроме того, Институт сыворотки Индии заявил о начале заключительной фазы испытаний на территории страны вакцины от коронавируса Covishield, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

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Версия на английском языке Indian PM: Three COVID-19 vaccines in testing stage
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