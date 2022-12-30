Индия испытала ракету BrahMos увеличенной дальности с истребителя Су-30МКИ

Индия провела в четверг испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos класса "воздух - поверхность" увеличенной дальности с истребителя Су-30МКИ.

Индия провела в четверг испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos класса "воздух - поверхность" увеличенной дальности с истребителя Су-30МКИ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает газета Times of India.

"Увеличенная дальность полета [ракеты] BrahMos в сочетании с высокими характеристиками Су-30МКИ придает стратегическое превосходство ВВС и позволяет им иметь боевое преимущество в будущих боевых действиях", - заявило командование военно-воздушных сил.

Испытания BrahMos были проведены в Бенгальском заливе, где запущенная истребителем ракета с дальностью 450 км успешно поразила корабль-мишень.

BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета, которую производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace. Она разработана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок. Первый испытательный пуск ракеты с дальностью 290 км состоялся в 2001 году. Ее различные версии стоят на вооружении индийских ВВС, ВМС и сухопутных сил.