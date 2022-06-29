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Индия испытала противотанковую ракету собственной разработки

Индия испытала противотанковую ракету собственной разработки Индийская армия и Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии испытали противотанковую управляемую ракету собственной разработки.
Другие страны
29 июня 2022 г. 05:31
Индия испытала противотанковую ракету собственной разработки

Индийская армия и Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии испытали противотанковую управляемую ракету собственной разработки.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания NDTV.

По данным телеканала, испытания прошли 28 июня на полигоне в штате Махараштра. Пуск был выполнен с боевого танка «Арджун».

«В ходе испытаний ПТУР с хрестоматийной точностью попала в яблочко и успешно поразила цель на минимальных дальностях. Системы телеметрии зафиксировали удовлетворительные летно-технические характеристики ракеты», — приводит телеканал сообщение Минобороны Индии.

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Версия на азербайджанском языке Hindistan özünün tank əleyhinə raketini sınaqdan keçirib

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