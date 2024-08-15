Индия импортировала за семь месяцев года золото на $22,234 млрд

Индия за семь месяцев текущего года импортировала золото на сумму 22,234 млрд долларов, что на 12% больше результата соответствующего периода прошлого года.

Индия за семь месяцев текущего года импортировала золото на сумму 22,234 млрд долларов, что на 12% больше результата соответствующего периода прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщило министерство торговли и промышленности страны.

"Индия в июле 2024 года импортировала золота на 3,13 млрд долларов, что на 11% меньше, чем в июле прошлого года, но на 2% больше, чем в июне 2024 года. Всего экспорт золота за 7 месяцев 2024 года составил 22,234 млрд долларов", - сказано в сообщении.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.