Индия и Южная Корея могут обновить договор о свободной торговле

Индия и Южная Корея обсудят способы улучшения соглашения о свободной торговле в области тарифов на товары и услуги, инвестиций.

Индия и Южная Корея обсудят способы улучшения соглашения о свободной торговле в области тарифов на товары и услуги, инвестиций.

Как передает Report, об этом сообщает издание Economic Times.

Индия добивается расширения доступа на рынки для некоторых продуктов (сталь, рис и креветки) из Южной Кореи, с целью увеличения экспорта этих товаров. На рис в Южной Корее действует тарифная квота в размере 500 тыс. тонн. В соответствии с этим Южная Корея предоставляет квоту в 480 тыс. тонн пяти странам - Китаю, Австралии, США, Таиланду и Вьетнаму - а остальные страны имеют квоту только 20 тыс. тонн.

"Индия находится в другой категории. Поэтому мы требуем либо включить Индию в особую категорию стран, либо увеличить квоту. В Южной Корее импортная пошлина на рис составляет 513%", - сказал источник в правительстве Индии.

Двустороннее соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индией и Южной Кореей вступило в силу в январе 2010 года, а в 2015 году обе стороны начали переговоры о его пересмотре, чтобы лучше отражать меняющиеся условия глобальной торговли. Последняя сессия переговоров состоялась в ноябре 2022 года после трехлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19 и других проблем.