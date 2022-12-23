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Индия и Япония в январе проведут первые совместные маневры ВВС

Индия и Япония в январе проведут первые совместные маневры ВВС Первые совместные маневры военно-воздушных сил Индии и Японии под названием Veer Guardian пройдут с 16 по 26 января. Местом их проведения станут японские авиабазы Хякури и Ирума.
Другие страны
23 декабря 2022 г. 09:14
Индия и Япония в январе проведут первые совместные маневры ВВС

Первые совместные маневры военно-воздушных сил Индии и Японии под названием Veer Guardian пройдут с 16 по 26 января. Местом их проведения станут японские авиабазы Хякури и Ирума.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу газета The Times of India со ссылкой на источники в Минобороны республики.

Индия направит на маневры четыре истребителя Су-30МКИ, два транспортных самолета Globemaster III, воздушный заправщик Ил-78 и 150 военнослужащих. Япония задействует в них истребители F-2 и F-15.

"Учения Veer Guardian еще больше укрепят оборонное партнерство Индии и Японии, а также повысят тактические боевые навыки ВВС дух стран", - приводит издание слова источники.

Индия и Япония проводят совместные маневры сухопутных сил Dharma Guarfian и учения ВМС JIMEX. С 2015 года Япония стала постоянным участником военно-морских маневров Malabar, которые проводят Австралия, Индия и США. Нью-Дели и Токио подписали соглашение о взаимном предоставлении поставок и услуг в оборонной сфере. Аналогичный договор связывает Индию с Австралией, США, Францией, Южной Кореей и Сингапуром.

В сентябре 2022 года Индия и Япония провели диалог министров иностранных дел и обороны в формате 2+2 по обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Версия на английском языке India, Japan to hold first joint air force maneuvers in January

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