Индия и Япония активизируют связи в области безопасности и космоса

Индия и Япония намерены активизировать двустороннее партнерство в таких сферах, как космос, киберпространство, оборона и безопасность.

Индия и Япония намерены активизировать двустороннее партнерство в таких сферах, как космос, киберпространство, оборона и безопасность.

Как передает Report , об этом говорится в совместном заявлении по итогам индийско-японской встречи с участием глав внешнеполитических и военных ведомств, опубликованном на сайте МИД Индии.

"Министры согласились с необходимостью углубления двустороннего сотрудничества в области космоса и киберпространства. Они подтвердили важность многостороннего оборонного сотрудничества и обменов в Индо-Тихоокеанском регионе. Министры выразили свою приверженность продолжению двусторонних и многосторонних маневров, включая такие как Dharma Guardian, JIMEX и Malabar", - отметили в ведомстве.

Согласно документу, стороны также намерены пересмотреть Совместную декларацию 2008 года о сотрудничестве в области безопасности между Индией и Японией, чтобы отразить современные приоритеты и реагировать на современные вызовы безопасности, с которыми они сталкиваются.

Встреча в формате "два плюс два" состоялась в Нью-Дели. С индийской стороны в ней приняли участие глава МИД Субраманьям Джайшанкар и глава Минобороны Раджнатх Сингх, с японской - министр иностранных дел Ёко Камикава и министр обороны Минору Кихара.