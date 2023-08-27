О нас

Индия и Япония активизируют работы по совместной миссии LUPEX на Луну

Индия и Япония активизируют работы по совместной миссии LUPEX на Луну Индия и Япония на фоне успеха программы Chandrayaan-3 активизируют работы по совместной миссии Lunar Polar Exploration Mission (LUPEX) на Луну.
Другие страны
27 августа 2023 г. 08:12
Индия и Япония активизируют работы по совместной миссии LUPEX на Луну

Индия и Япония на фоне успеха программы Chandrayaan-3 активизируют работы по совместной миссии Lunar Polar Exploration Mission (LUPEX) на Луну.

Как передает Report со ссылкой на Nikkei, в рамках проекта Дели и Токио планируют отправить в 2025 финансовом году (завершится 31 марта 2026-го) в район южного полюса Луны спускаемый аппарат с ровером, которые займутся поиском на естественном спутнике Земли водяного льда. Для этого Индия предоставит спускаемый аппарат, а Япония - ракету и планетоход с высокотехнологичными научными приборами.

"Космическая гонка накаляется, поскольку страны присматриваются к титану и другим лунным ресурсам", - отмечает телеканал.

23 августа индийская автоматическая межпланетная станция (АМС) Chandrayaan-3 совершила успешную посадку на поверхность Луны.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
25 августа 2023 г. 15:54
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi