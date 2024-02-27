Индия и США запустили первый совместный проект в сфере кибербезопасности

Консульство США в Мумбаи в сотрудничестве с торгово-промышленной и сельскохозяйственной палатой штата Махараштра (MCCIA) в центральной Индии запустило первую в истории американо-индийскую программу по кибербезопасности, направленную на укрепление IT-связе

Консульство США в Мумбаи в сотрудничестве с торгово-промышленной и сельскохозяйственной палатой штата Махараштра (MCCIA) в центральной Индии запустило первую в истории американо-индийскую программу по кибербезопасности, направленную на укрепление IT-связей между двумя странами.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам американский генконсул Майк Хэнки.

По его словам, инициатива направлена на объединение ведущих экспертов по кибербезопасности во всем мире для создания рабочих мест и разработки передовых решений.

"Киберпроблемы - приоритет в двусторонних отношениях США и Индии. Задача, стоящая перед двумя странами, заключается в том, чтобы минимизировать угрозы кибербезопасности и обеспечить, чтобы цифровая революция способствовала глобальному процветанию и стабильности", - сказал Хэнки.

Как рассказал консул, американо-индийский центр по кибербезопасности будет сотрудничать с исследовательскими институтами и гражданским обществом для улучшения киберзащиты инфраструктуры и конфиденциальной информации.