О нас

Индия и США запустили первый совместный проект в сфере кибербезопасности

Индия и США запустили первый совместный проект в сфере кибербезопасности Консульство США в Мумбаи в сотрудничестве с торгово-промышленной и сельскохозяйственной палатой штата Махараштра (MCCIA) в центральной Индии запустило первую в истории американо-индийскую программу по кибербезопасности, направленную на укрепление IT-связе
Другие страны
27 февраля 2024 г. 10:33
Индия и США запустили первый совместный проект в сфере кибербезопасности

Консульство США в Мумбаи в сотрудничестве с торгово-промышленной и сельскохозяйственной палатой штата Махараштра (MCCIA) в центральной Индии запустило первую в истории американо-индийскую программу по кибербезопасности, направленную на укрепление IT-связей между двумя странами.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам американский генконсул Майк Хэнки.

По его словам, инициатива направлена на объединение ведущих экспертов по кибербезопасности во всем мире для создания рабочих мест и разработки передовых решений.

"Киберпроблемы - приоритет в двусторонних отношениях США и Индии. Задача, стоящая перед двумя странами, заключается в том, чтобы минимизировать угрозы кибербезопасности и обеспечить, чтобы цифровая революция способствовала глобальному процветанию и стабильности", - сказал Хэнки.

Как рассказал консул, американо-индийский центр по кибербезопасности будет сотрудничать с исследовательскими институтами и гражданским обществом для улучшения киберзащиты инфраструктуры и конфиденциальной информации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке First ever US-India cyber security initiative launched to secure IT connections

Экслюзивные новости

Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31
Директор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
ФотоДиректор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
23 февраля 2024 г. 11:58
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
22 февраля 2024 г. 14:39
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi