Индия и США создадут дорожную карту развития сотрудничества в торговле и поставках

Власти Индии и США намерены создать дорожную карту для развития сотрудничества в областях торговли и поставок товаров.

Власти Индии и США намерены создать дорожную карту для развития сотрудничества в областях торговли и поставок товаров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте индийского правительства по итогам 14-го форума по торговой политике, который прошел в Нью-Дели с участием главы индийского Минпромторга Пиюша Гояла и представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

"Министры обязались создать основу для запуска будущих совместных инициатив в определенных областях, включая важнейшие полезные ископаемые, таможню и упрощение процедур торговли, цепочки поставок и торговлю высокотехнологичной продукцией, в рамках которой Соединенные Штаты и Индия разработают амбициозную и перспективную дорожную карту для расширения сотрудничества в целях достижения экономически значимых результатов", - сказано в сообщении.

Министры также договорились создать Совместный механизм содействия для смягчения нетарифных барьеров.