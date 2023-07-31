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Индия и США проведут совместные учения спецназа на Аляске

Индия и США проведут совместные учения спецназа на Аляске Подразделения спецназа ВС Индии и США проведут с 25 сентября по 8 октября совместные ежегодные военные маневры Yudh Abhyas на Аляске.
Другие страны
31 июля 2023 г. 14:40
Индия и США проведут совместные учения спецназа на Аляске

Подразделения спецназа ВС Индии и США проведут с 25 сентября по 8 октября совместные ежегодные военные маневры Yudh Abhyas на Аляске.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Маневры проводятся в 19-й раз. Их цель состоит в обмене опытом между индийскими и американскими военнослужащими сил специального назначения для отработки антитеррористических операций, а также действий по оказанию помощи в случае стихийных бедствий.

Первые военные учения Yudh Abhyas состоялись в 2002 году. C тех пор они ежегодно проводятся армиями обеих стран для обмена передовым опытом и тактикой между ВС США и Индии.

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