Индия и США проведут совместные учения спецназа на Аляске

Подразделения спецназа ВС Индии и США проведут с 25 сентября по 8 октября совместные ежегодные военные маневры Yudh Abhyas на Аляске.

Подразделения спецназа ВС Индии и США проведут с 25 сентября по 8 октября совместные ежегодные военные маневры Yudh Abhyas на Аляске.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Маневры проводятся в 19-й раз. Их цель состоит в обмене опытом между индийскими и американскими военнослужащими сил специального назначения для отработки антитеррористических операций, а также действий по оказанию помощи в случае стихийных бедствий.

Первые военные учения Yudh Abhyas состоялись в 2002 году. C тех пор они ежегодно проводятся армиями обеих стран для обмена передовым опытом и тактикой между ВС США и Индии.