Индия и США обсудят индо-тихоокеанское сотрудничество

Сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе станет основной темой переговоров Индии и США в Нью-Дели в формате "два плюс два", в которых участвуют главы внешнеполитических и военных ведомств двух стран, также будут обсуждаться события на Ближнем Востоке и

Сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе станет основной темой переговоров Индии и США в Нью-Дели в формате "два плюс два", в которых участвуют главы внешнеполитических и военных ведомств двух стран, также будут обсуждаться события на Ближнем Востоке и в Украине.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом об этом заявил перед началом переговоров министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

"В формате "2+2" мы проведем всесторонний обзор межсекторальных стратегических связей, связей в области обороны и безопасности, сотрудничества в области технологий и цепочек поставок, а также обменов между людьми. Ключевым направлением наших сегодняшних дискуссий будет Индо-Тихоокеанский регион", - сказал Джайшанкар.

Он напомнил, что в начале следующего года состоится саммит стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad, объединяет Австралию, Индию, Японию и США).

"В контексте происходящих глобальных событий я с нетерпением жду возможности обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Украине среди прочих", - добавил индийский министр.