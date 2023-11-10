О нас

Индия и США намерены развивать оборонное партнерство

Индия и США намерены развивать оборонное партнерство Индия и США заявили о готовности развивать оборонное партнерство в традиционных областях, в том числе в проведении совместных маневров, а также в новых сферах, таких как космос и искусственный интеллект (ИИ).
Другие страны
10 ноября 2023 г. 18:31
Индия и США намерены развивать оборонное партнерство

Индия и США заявили о готовности развивать оборонное партнерство в традиционных областях, в том числе в проведении совместных маневров, а также в новых сферах, таких как космос и искусственный интеллект (ИИ).

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении по итогам прошедшей в Нью-Дели встречи в рамках министерского диалога в формате "два плюс два".

"Министры подтвердили приверженность дальнейшему углублению многогранного оборонного партнерства посредством широкомасштабного диалога и военных маневров, которые становятся все более сложными, ускорению совместных проектов, инициированных в июне 2023 года дорожной картой оборонно-промышленного сотрудничества Индии и США, а также расширению партнерства в новых областях, таких как космос и искусственный интеллект", - указывается в документе, принятом после встречи глав внешнеполитических ведомств и министерств обороны двух стран.

Министры высоко оценили начало переговоров по коммерческому соглашению между американской компанией General Electric (GE) Aerospace и индийской Hindustan Aeronautics Limited о производстве реактивных двигателей GE F-414 в Индии.

"Заглядывая в будущее, министры приветствовали прогресс, достигнутый в направлении совместного производства и совместной разработки оборонных систем", - отмечается в тексте.

Стороны также подчеркнули, что "ожидают дополнительных предложений от индийских и американских компаний по разработке и производству систем в приоритетных областях, определенных в дорожной карте".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
9 ноября 2023 г. 16:17
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
8 ноября 2023 г. 12:00
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
7 ноября 2023 г. 16:55
Депутат Верховной Рады: Украина благодарна Азербайджану за поддержку
Депутат Верховной Рады: Украина благодарна Азербайджану за поддержку
7 ноября 2023 г. 13:09
Баку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
7 ноября 2023 г. 12:53
Украинский депутат: Азербайджан может гордиться своей победой над сепаратизмом
Украинский депутат: Азербайджан может гордиться своей победой над сепаратизмом
7 ноября 2023 г. 11:52
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
6 ноября 2023 г. 15:07
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
6 ноября 2023 г. 13:33
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
6 ноября 2023 г. 12:03
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
4 ноября 2023 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi