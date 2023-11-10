Индия и США намерены развивать оборонное партнерство

Индия и США заявили о готовности развивать оборонное партнерство в традиционных областях, в том числе в проведении совместных маневров, а также в новых сферах, таких как космос и искусственный интеллект (ИИ).

Индия и США заявили о готовности развивать оборонное партнерство в традиционных областях, в том числе в проведении совместных маневров, а также в новых сферах, таких как космос и искусственный интеллект (ИИ).

Как передает Report , об этом говорится в совместном заявлении по итогам прошедшей в Нью-Дели встречи в рамках министерского диалога в формате "два плюс два".

"Министры подтвердили приверженность дальнейшему углублению многогранного оборонного партнерства посредством широкомасштабного диалога и военных маневров, которые становятся все более сложными, ускорению совместных проектов, инициированных в июне 2023 года дорожной картой оборонно-промышленного сотрудничества Индии и США, а также расширению партнерства в новых областях, таких как космос и искусственный интеллект", - указывается в документе, принятом после встречи глав внешнеполитических ведомств и министерств обороны двух стран.

Министры высоко оценили начало переговоров по коммерческому соглашению между американской компанией General Electric (GE) Aerospace и индийской Hindustan Aeronautics Limited о производстве реактивных двигателей GE F-414 в Индии.

"Заглядывая в будущее, министры приветствовали прогресс, достигнутый в направлении совместного производства и совместной разработки оборонных систем", - отмечается в тексте.

Стороны также подчеркнули, что "ожидают дополнительных предложений от индийских и американских компаний по разработке и производству систем в приоритетных областях, определенных в дорожной карте".