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Индия и США могут заключить временную торговую сделку на этой неделе

Индия и США могут заключить временную торговую сделку на этой неделе Индия и США могут заключить временную торговую сделку уже на этой неделе.
Другие страны
1 июля 2025 г. 11:14
Индия и США могут заключить временную торговую сделку на этой неделе

Индия и США могут заключить временную торговую сделку уже на этой неделе.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Индия готовится заключить временную торговую сделку с США уже на этой неделе, что избежать пошлин президента США Дональда Трампа", - пишет агентство.

Отмечается, что такая сделка стала бы первым шагом к всеобъемлющему двустороннему соглашению между Вашингтоном и Нью-Дели.

По этим данным, Индия согласилась импортировать больше газа из США для снижения профицита в торговле, который на 2024-2025 финансовый год составлял $41,2 млрд.

Ожидается, что в рамках сделки США отменят пошлины на импорт сельхозпродукции из Индии, в частности пшеницы и молочных продуктов.

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