Индия и США могут наладить совместное производство ракетных комплексов Javelin

Индия и США обсуждают возможность организации совместного производства переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin на территории южноазиатской республики.

Индия и США обсуждают возможность организации совместного производства переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin на территории южноазиатской республики.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на источники.

По его данным, переговоры на эту тему стороны провели в ходе одного из недавних визитов в Нью-Дели высокопоставленной американской делегации.

По информации агентства, обсуждение возможного совместного производство Javelin в Индии находится на начальном этапе, Нью-Дели еще предстоит принять решение на этот счет.

Индия начала искать партнера в этой области в связи с растущими потребностями индийской армии в противотанковых ракетных системах.