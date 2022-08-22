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Индия и Россия могут взаимно признать платежные системы друг друга

Индия и Россия могут взаимно признать платежные системы друг друга Индия и Россия вскоре могут признать платежные системы друг друга, речь идет и системах "Мир" и RuPay.
Другие страны
22 августа 2022 г. 08:47
Индия и Россия могут взаимно признать платежные системы друг друга

Индия и Россия вскоре могут признать платежные системы друг друга, речь идет и системах "Мир" и RuPay.

Как передает Report, об этом сообщило издание Deccan Herald.

"Взаимный прием карт RuPay и "Мир" в рамках национальных платежных инфраструктур двух стран облегчит для посетителей Индии из России и наоборот возможность совершать платежи с помощью карт без каких-либо проблем", - пишет издание.

Отмечается, что такая возможность обсуждалась в ходе встречи советника по нацбезопасности Индии Аджита Довала с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым, вице-премьером, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и другими должностными лицами правительства России.

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Версия на английском языке India and Russia may mutually recognize each other's payment systems
Версия на азербайджанском языке Hindistan və Rusiya bir-birinin ödəniş sistemlərini tanıya bilər

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