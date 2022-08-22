Индия и Россия могут взаимно признать платежные системы друг друга

Индия и Россия вскоре могут признать платежные системы друг друга, речь идет и системах "Мир" и RuPay.

Индия и Россия вскоре могут признать платежные системы друг друга, речь идет и системах "Мир" и RuPay.

Как передает Report, об этом сообщило издание Deccan Herald.

"Взаимный прием карт RuPay и "Мир" в рамках национальных платежных инфраструктур двух стран облегчит для посетителей Индии из России и наоборот возможность совершать платежи с помощью карт без каких-либо проблем", - пишет издание.

Отмечается, что такая возможность обсуждалась в ходе встречи советника по нацбезопасности Индии Аджита Довала с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым, вице-премьером, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и другими должностными лицами правительства России.