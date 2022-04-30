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Индия и Пакистан столкнулись с сильнейшей жарой

Индия и Пакистан столкнулись с сильнейшей жарой Министр Пакистана по изменению климата Шерри Рехман призвала власти принять меры предосторожности, чтобы справиться с небывалой жарой.
Другие страны
30 апреля 2022 г. 05:36
Индия и Пакистан столкнулись с сильнейшей жарой

Министр Пакистана по изменению климата Шерри Рехман призвала власти принять меры предосторожности, чтобы справиться с небывалой жарой.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в пятницу Channel News Asia.

"Южная Азия, в частности Индия и Пакистан столкнулись с рекордной жарой", - сказала Рехман, отметив, что сильнейшая жара продолжается с начала апреля.

В некоторых частях Пакистана жара достигает 47 градусов по Цельсию, отмечает Channel News Asia.

Минздрав Индии заявил, что проблемы со здоровьем из-за сильной жары вызывают у властей страны большее беспокойство, чем ожидаемая очередная волна COVID-19.

"К нам поступает много пациентов, перенесших тепловой удар или другие болезни, связанные с жарой", - заявила представитель системы здравоохранения Индии.

Она отметила, что 60-70% пациентов были школьного возраста.

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