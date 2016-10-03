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    Индия и Пакистан провели переговоры по Кашмиру

    Официальные представители двух стран подчеркнули необходимость установить контакты, чтобы снизить напряженность на линии контроля

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Советники по вопросам национальной безопасности Индии и Пакистана провели переговоры по телефону и договорились принять меры по снижению напряженности в районе Линии контроля, разделяющей территорию спорного Кашмира.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам советник премьер-министра Пакистана по международным отношениям Сартадж Азиз.

    "Советник по вопросам национальной безопасности Пакистана Насир Джанджуа и его индийский коллега Аджит Довал обсудили смягчение напряженности между странами", - заявил С.Азиз.

    "Оба официальных представителя подчеркнули необходимость установить контакты, чтобы снизить напряженность на Линии контроля", - добавил он. 

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