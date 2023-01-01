Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов

Власти Индии и Пакистана обменялись в воскресенье перечнями ядерных объектов двух стран, а также списками находящихся в заключении граждан соседней страны.

Власти Индии и Пакистана обменялись в воскресенье перечнями ядерных объектов двух стран, а также списками находящихся в заключении граждан соседней страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Министерство иностранных дел Индии.

Передача списков произошла по дипломатическим каналам одновременно в столицах двух соседних государств.

Обмен списками произошел в соответствии с договором от 1988 года о предотвращении нападений на такие объекты. Документ, вступивший в силу 27 января 1991 года, предусматривает, что две соседние ядерные державы Южной Азии в начале каждого года уведомляют друг друга о ядерных объектах на своей территории, чтобы предотвратить несанкционированные атаки на них. Эта мера считается одной из важнейших по поддержанию безопасности в регионе.

Индия поделилась списком из 339 пакистанских гражданских заключенных и 95 пакистанских рыбаков, которые в настоящее время находятся под стражей в Индии. Точно так же Пакистан поделился списком из 51 гражданского заключенного и 654 находящихся под стражей рыбаков, которые являются индийцами.