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Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов и заключенных

Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов и заключенных Сегодня Индия и Пакистан обменялись перечнями ядерных объектов двух стран и списками граждан, находящихся в заключении в соседней стране.
Другие страны
1 января 2022 г. 16:24
Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов и заключенных

Сегодня Индия и Пакистан обменялись перечнями ядерных объектов двух стран и списками граждан, находящихся в заключении в соседней стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство иностранных дел Индии.

Обмен списком ядерных объектов произошел в соответствии с договором от 1988 года о предотвращении нападений на такие объекты.

"Индия и Пакистан обменялись сегодня по дипломатическим каналам одновременно в Дели и Исламабаде перечнем ядерных установок, подпадающих под Соглашение о запрещении нападений на ядерные установки между Индией и Пакистаном", - говорится в сообщении МИД.

Договор предусматривает, что две соседние ядерные державы Южной Азии в начале каждого года уведомляют друг друга о ядерных объектах на своей территории, чтобы предотвратить несанкционированные атаки на них. Эта мера считается одной из важнейших по поддержанию безопасности в регионе. Первый обмен такими документами состоялся 1 января 1992 года.

Две страны также передали друг другу списки граждан другой стороны, которые находятся в тюрьмах на их территории.

В индийском дипведомстве отметили, что обмен произошел по дипломатическим каналам в соответствии с соглашением от 2008 года, согласно которому передача таких списков проводится два раза в год - 1 января и 1 июля.

"Индия передала Пакистану списки из 282 гражданских лиц - граждан Пакистана и 73 рыбаков, находящихся в заключении в Индии. Аналогичным образом Пакистан поделился списками из находящихся под стражей 51 гражданского лица и 577 рыбаков, которые являются индийцами или могут быть индийцами", - указали в МИД.

Граждане Индии и Пакистана нередко оказываются на сопредельной стороне из-за неточно демаркированной границы в горных районах. Среди заключенных также всегда много рыбаков. Береговая охрана и Индии, и Пакистана регулярно задерживает их за проникновение в сопредельные территориальные воды. Одна из главных причин этого - неопределенность морской границы между странами в Аравийском море, кроме того, рыбацкие лодки часто не имеют оборудования, которое позволяет точно устанавливать свое местонахождение. При этом Исламабад и Нью-Дели периодически отпускают задержанных граждан соседней страны.

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Версия на азербайджанском языке Hindistan və Pakistan nüvə obyektləri və məhbusların siyahısını mübadilə ediblər

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