Индия и Пакистан обменялись списками находящихся в заключении граждан

Индия и Пакистан обменялись в субботу списками своих граждан, которые находятся в тюрьмах сопредельной страны.

Индия и Пакистан обменялись в субботу списками своих граждан, которые находятся в тюрьмах сопредельной страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МИД Индии на официальном сайте.

Обмен произошел по дипломатическим каналам одновременно в Нью-Дели и Исламабаде.

Как указывает ведомство, Индия поделилась списками из 343 гражданских лиц и 74 находящихся под стражей рыбаков, которые являются гражданами Пакистана или считаются пакистанцами. В свою очередь Пакистан поделился списками из 42 гражданских заключенных и 266 находящихся под стражей рыбаков, которые являются индийцами или считаются таковыми.

"Правительство [Индии] призвало к досрочному освобождению и репатриации гражданских заключенных, пропавших без вести сотрудников индийских структур безопасности и индийских рыбаков вместе с их лодками из-под стражи в Пакистане. В этом контексте Пакистану было предложено ускорить освобождение и репатриацию 254 индийских рыбаков и четырех индийских гражданских заключенных, которые отбыли свои сроки. Кроме того, Пакистану было предложено предоставить немедленный консульский доступ к оставшимся 12 рыбакам и 14 гражданским заключенным, находящимся под стражей в Пакистане, которые, как предполагается, являются индийцами", - сообщает индийское внешнеполитическое ведомство.

Стороны обмениваются подобными списками в соответствии с соглашением от 2008 года, согласно которому обмен проводится каждый год 1 января и 1 июля. Граждане Индии и Пакистана, в том числе сотрудники пограничных служб, нередко оказываются на сопредельной стороне из-за точно не демаркированной границы в горных районах. Среди заключенных также всегда много рыбаков: береговая охрана и Индии, и Пакистана регулярно задерживает экипажи рыболовецких лодок и судов за проникновение в сопредельные территориальные воды. Одна из главных причин этого - неопределенность морской границы между странами в Аравийском море, кроме того, рыбацкие лодки часто не имеют оборудования, которое позволяет точно определять местонахождение.