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Индия и ОАЭ подписали меморандумы о продвижении использования национальных валют

Индия и ОАЭ подписали меморандумы о продвижении использования национальных валют Индия и Объединенные Арабские Эмираты подписали в субботу два меморандума, направленные на то, чтобы облегчить и активизировать использование национальных валют - индийской рупии и дирхама ОАЭ.
Другие страны
15 июля 2023 г. 17:04
Индия и ОАЭ подписали меморандумы о продвижении использования национальных валют

Индия и Объединенные Арабские Эмираты подписали в субботу два меморандума, направленные на то, чтобы облегчить и активизировать использование национальных валют - индийской рупии и дирхама ОАЭ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Резервный банк Индии написал в Twitter.

"Резервный банк Индии и Центральный банк ОАЭ подписали два меморандума о взаимопонимании, чтобы создать основу для продвижения использования местных валют для трансграничных транзакций и сотрудничество для связывания их платежных систем и систем обмена сообщениями", - говорится в тексте.

Цель соглашений - расширение использования местной валюты и связывание платежных систем и системы обмена сообщениями. Подписание документов было приурочено к визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в ОАЭ. Моди высоко оценил подписанные соглашения.

"Это очень важный аспект сотрудничества Индии и ОАЭ. Он прокладывает путь к расширению экономического сотрудничества и упрощает международное финансовое взаимодействие", - написал глава индийского правительства в Twitter.

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