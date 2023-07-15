Индия и ОАЭ подписали меморандумы о продвижении использования национальных валют

Индия и Объединенные Арабские Эмираты подписали в субботу два меморандума, направленные на то, чтобы облегчить и активизировать использование национальных валют - индийской рупии и дирхама ОАЭ.

Индия и Объединенные Арабские Эмираты подписали в субботу два меморандума, направленные на то, чтобы облегчить и активизировать использование национальных валют - индийской рупии и дирхама ОАЭ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Резервный банк Индии написал в Twitter.

"Резервный банк Индии и Центральный банк ОАЭ подписали два меморандума о взаимопонимании, чтобы создать основу для продвижения использования местных валют для трансграничных транзакций и сотрудничество для связывания их платежных систем и систем обмена сообщениями", - говорится в тексте.

Цель соглашений - расширение использования местной валюты и связывание платежных систем и системы обмена сообщениями. Подписание документов было приурочено к визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в ОАЭ. Моди высоко оценил подписанные соглашения.

"Это очень важный аспект сотрудничества Индии и ОАЭ. Он прокладывает путь к расширению экономического сотрудничества и упрощает международное финансовое взаимодействие", - написал глава индийского правительства в Twitter.