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Индия и ОАЭ договорились развивать сотрудничество в борьбе с терроризмом

Индия и ОАЭ договорились развивать сотрудничество в борьбе с терроризмом Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян договорились развивать сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Другие страны
15 июля 2023 г. 19:58
Индия и ОАЭ договорились развивать сотрудничество в борьбе с терроризмом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян договорились развивать сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Как передает Repot, об этом говорится в совместном заявлении по итогам их переговоров в Абу-Даби.

"Лидеры подтвердили свою совместную приверженность борьбе с экстремизмом и терроризмом, включая трансграничный терроризм, во всех формах как на региональном, так и на международном уровнях, - следует из заявления, текст которого опубликован на сайте индийского внешнеполитического ведомства. - Они договорились о дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом и финансированием терроризма". В связи с этим премьер Индии и президент ОАЭ "подчеркнули важность продвижения ценностей мира, сдержанности, мирного сосуществования и терпимости".

Моди прибыл в ОАЭ с официальным визитом в субботу. Как сообщило эмиратское информационное агентство WАМ, его встретил наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед Аль Нахайян. В ходе переговоров они выразили удовлетворение стратегическим сотрудничеством двух стран. Кроме того, индийский премьер также обсудил вопросы устойчивого развития и сохранения окружающей среды с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ, председателем 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Султаном бен Ахмедом аль-Джабером.

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