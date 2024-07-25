Индия и Китай ускорят отвод военных из приграничных районов

Индия и Китай договорились безотлагательно работать над скорейшим отведением военных с приграничной территории.

Индия и КНР договорились безотлагательно работать над скорейшим отведением военных с приграничной территории.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе индийского МИД по итогам встречи министра иностранных дел страны Субраманьяма Джайшанкара с китайским коллегой Ван И на полях мероприятий АСЕАН в Лаосе.

Переговоры глав МИД двух стран были сосредоточены "на поиске скорейшего решения остающихся вопросов вдоль линии фактического контроля для стабилизации и восстановления двусторонних отношений", отметили в ведомстве.

Уточняется, что министры "согласились с необходимостью целенаправленной и безотлагательной работы для скорейшего достижения полного отведения сил".

"Мир и спокойствие на границах имеют важное значение для нормализации двусторонних отношений. Стороны должны полностью соблюдать соответствующие двусторонние соглашения, протоколы и договоренности, достигнутые между правительствами двух стран", - сказано в заявлении.