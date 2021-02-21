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Индия и Китай обсудили дальнейший отвод войск на границе

Индия и Китай обсудили дальнейший отвод войск на границе Представители командования Индии и Китая завершили в ночь на воскресенье переговоры о дальнейшем взаимном отводе войск в пограничных районах.
Другие страны
21 февраля 2021 г. 09:39
Индия и Китай обсудили дальнейший отвод войск на границе

Представители командования Индии и Китая завершили в ночь на воскресенье переговоры о дальнейшем взаимном отводе войск в пограничных районах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

По этой информации, переговоры, начавшиеся в минувшую субботу, прошли в пограничном пункте Молдо в секторе Чушул с китайской стороны линии фактического контроля, которая разделяет два государства. Встреча продолжалась 16 часов и завершилась в 02:00 воскресенья (00:30 воскресенья по бакинскому времени).

"Предложения, обсуждавшиеся в ходе переговоров по нормализации ситуации на границе, будут переданы обеими сторонами в вышестоящие инстанции. После этого будет завершено согласование следующих шагов по разъединению. Мы ожидаем, что разъединение в оставшихся точках противостояния будет происходить гладко, как это произошло в основной проблемной области (в районе озера Пангонг-Цо)", - сказал источник газеты, близкий к переговорам.

Встреча состоялась вскоре после того, как Индия и КНР завершили отвод войск от пограничного озера Пангонг-Цо, которое находилось в эпицентре затянувшегося пограничного спора.

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