Индия и Филиппины провели первые совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море

Индия и Филиппины впервые провели совместные военно-морские учения в спорных водах Южно-Китайского моря.

Индия и Филиппины впервые провели совместные военно-морские учения в спорных водах Южно-Китайского моря.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

По словам начальника штаба Вооруженных сил Филиппин генерала Ромео Браунера, двухдневные учения и совместный переход, начавшиеся в воскресенье, прошли успешно. Он выразил надежду на дальнейшее расширение военного взаимодействия с Индией.

Отвечая на вопрос о возможной реакции Китая, генерал отметил, что "никаких инцидентов не произошло, но за нами следили", добавив, что филиппинская сторона ожидала подобного развития событий.

В то же время, Пекин имеет территориальные разногласия с обеими странами и ведет давнее геополитическое соперничество с Нью-Дели.

Как сообщили в филиппинских вооруженных силах, в воскресенье на расстоянии около 25 морских миль (46 км) от одного из двух фрегатов ВМС Филиппин, принимавших участие в учениях, были замечены два китайских военных корабля, включая эсминец с управляемым ракетным оружием.