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Индия и ЕС 17 июня проведут переговоры по соглашению о свободной торговле

Индия и ЕС 17 июня проведут переговоры по соглашению о свободной торговле Индия и Евросоюз (ЕС) возобновят переговоры по заключению соглашения о свободной торговле 17 июня в Брюсселе.
Другие страны
7 июня 2022 г. 09:15
Индия и ЕС 17 июня проведут переговоры по соглашению о свободной торговле

Индия и Евросоюз (ЕС) возобновят переговоры по заключению соглашения о свободной торговле 17 июня в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на главу индийского Минпромторга Пиюша Гояла сообщил телеканал Times Now.

Гоял напомнил, что Индия уже заключила соглашения о свободной торговле с Австралией и ОАЭ, ведутся переговоры о заключении таких документов с Великобританией и Канадой.

ЕС и Индия начали переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения о свободной торговле с 2007 года, однако в 2013 году они были приостановлены из-за разногласий сторон по вопросам прав на объекты интеллектуальной собственности, информационной безопасности в компаниях IT-сектора и доступа некоторых товаров, например автомобилей, на общий рынок.

В конце апреля агентство Bloomberg сообщало, что Брюссель планирует возобновить приостановленные в 2013 году торговые переговоры с Нью-Дели.

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