Индия и АСЕАН установят всеобъемлющее стратегическое партнерство

Индия и страны АСЕАН договорились установить всеобъемлющее, значимое и взаимовыгодное стратегическое партнерство.

Индия и страны АСЕАН договорились установить всеобъемлющее, значимое и взаимовыгодное стратегическое партнерство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении по итогам прошедшего в субботу в Пномпене 19-го саммита АСЕАН - Индия.

"Установить всеобъемлющее стратегическое партнерство между АСЕАН и Индией, которое будет значимым, существенным и взаимовыгодным, и поручить нашим должностным лицам следить за его реализацией", - говорится в документе.

Стороны также подтвердили важность сохранения центральной роли АСЕАН в развивающейся региональной архитектуре в Индо-Тихоокеанском регионе и намерены углубить диалог и координацию через существующие механизмы и форумы.

"Подтверждаем важность поддержания и поощрения мира, стабильности, безопасности на море, свободы судоходства и полетов в регионе, других законных видов использования морей и беспрепятственной законной морской торговли, а также содействия мирному разрешению споров в соответствии с общепризнанными принципами международного права", - отмечается в совместном заявлении.