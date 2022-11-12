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Индия и АСЕАН установят всеобъемлющее стратегическое партнерство

Индия и АСЕАН установят всеобъемлющее стратегическое партнерство Индия и страны АСЕАН договорились установить всеобъемлющее, значимое и взаимовыгодное стратегическое партнерство.
Другие страны
12 ноября 2022 г. 11:30
Индия и АСЕАН установят всеобъемлющее стратегическое партнерство

Индия и страны АСЕАН договорились установить всеобъемлющее, значимое и взаимовыгодное стратегическое партнерство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении по итогам прошедшего в субботу в Пномпене 19-го саммита АСЕАН - Индия.

"Установить всеобъемлющее стратегическое партнерство между АСЕАН и Индией, которое будет значимым, существенным и взаимовыгодным, и поручить нашим должностным лицам следить за его реализацией", - говорится в документе.

Стороны также подтвердили важность сохранения центральной роли АСЕАН в развивающейся региональной архитектуре в Индо-Тихоокеанском регионе и намерены углубить диалог и координацию через существующие механизмы и форумы.

"Подтверждаем важность поддержания и поощрения мира, стабильности, безопасности на море, свободы судоходства и полетов в регионе, других законных видов использования морей и беспрепятственной законной морской торговли, а также содействия мирному разрешению споров в соответствии с общепризнанными принципами международного права", - отмечается в совместном заявлении.

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