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Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца

Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца Правоохранительные органы Индии ведут переговоры об экстрадиции из Азербайджана и Кении лиц, подозреваемых в организации убийства пенджабского певца Сидху Мусевалы.
Другие страны
2 сентября 2022 г. 01:32
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца

Правоохранительные органы Индии ведут переговоры об экстрадиции из Азербайджана и Кении лиц, подозреваемых в организации убийства пенджабского певца Сидху Мусевалы.

Как передает Report со ссылкой на индийские СМИ, об этом заявил представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

"Подозреваемый был задержан местными властями в Азербайджане и Кении. Мы находимся в контакте с соответствующими органами для дальнейших шагов», — сказал представитель МИД.

Он отметил, что Сачин Тхпан, известный как Сачин Бишной, был обнаружен и задержан в Азербайджане. Анмол Бишной был арестован в Кении. Сачин и Анмол участвовали в планировании убийства Мусевалы 29 мая в деревне Джавахарке в районе Манса Пенджаба.

По данным индийской полиции, они бежали из Индии за несколько дней до убийства Мусевала, но контактировали с лицами, убившими 28-летнего пенджабского певца.

Отмечается, что Индия и Азербайджан подписали соглашение об экстрадиции в 2013 году. Соглашение облегчит экстрадицию Сачина Чхапы в Индию.

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Версия на азербайджанском языке Hindistan yerli müğənninin qətlinin təşkilatçısını Azərbaycandan ekstradisiya etmək istəyir

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