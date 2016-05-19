Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Индия готова возобновить всеобъемлющий диалог с Пакистаном по всем ключевым вопросам.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Dawn, об этом заявил посол Индии в Пакистане Гаутам Бамбавале.

Индийский дипломат признал, что этот инцидент, в результате которого боевики атаковали индийскую авиабазу Патханкот, привел не только к приостановке диалога, но и повысил напряженность в отношениях двух стран.

Посол заявил, что ожидает прорыва в возобновлении диалога, но пока конкретной даты встречи на уровне глав МИД двух стран нет. Дипломат также отметил необходимость развивать экономические связи двух стран.

Напомним, что Индия обвиняет Пакистан в пособничестве боевикам, напавшим на базу в начале января.

Отметим, что с момента образования Пакистана и Индии между странами продолжается конфликт за обладание регионом Кашмира.