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Индия доставила в Сирию более 23 тонн гуманитарной помощи

Индия доставила в Сирию более 23 тонн гуманитарной помощи Индия доставила в воскресенье более 23 тонн гуманитарной помощи в пострадавшую от землетрясения Сирию.
Другие страны
12 февраля 2023 г. 19:51
Индия доставила в Сирию более 23 тонн гуманитарной помощи

Индия доставила в воскресенье более 23 тонн гуманитарной помощи в пострадавшую от землетрясения Сирию.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

Помощь Сирии оказывается в рамках операции индийских властей, получившей название "Дост" (перевод с хинди "друг").

"Седьмой рейс операции "Дост" прибыл в Сирию с более чем 23 тоннами гуманитарной помощи, включая генераторные установки, солнечные лампы, лекарства для неотложной и критической помощи, а также расходные материалы для ликвидации последствий стихийных бедствий", - написал Багчи в Twitter.

Груз был встречен в аэропорту Дамаска замминистра местной администрации и окружающей среды Мутазом Дуаджи.

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Версия на азербайджанском языке Hindistan Suriyaya 23 tondan çox humanitar yardım çatdırıb

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