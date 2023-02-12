Индия доставила в Сирию более 23 тонн гуманитарной помощи

Индия доставила в воскресенье более 23 тонн гуманитарной помощи в пострадавшую от землетрясения Сирию.
Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.
Помощь Сирии оказывается в рамках операции индийских властей, получившей название "Дост" (перевод с хинди "друг").
"Седьмой рейс операции "Дост" прибыл в Сирию с более чем 23 тоннами гуманитарной помощи, включая генераторные установки, солнечные лампы, лекарства для неотложной и критической помощи, а также расходные материалы для ликвидации последствий стихийных бедствий", - написал Багчи в Twitter.
Груз был встречен в аэропорту Дамаска замминистра местной администрации и окружающей среды Мутазом Дуаджи.