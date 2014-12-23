 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Боевики на северо-востоке Индии расстреляли 35 человек

    Нападения произошли в округах Кокраджхар и Сонитпур

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Боевики, предположительно из организации Национально-демократический фронт Бодоленда (НДФБ), расстреляли 35 человек в штате Ассам на северо-востоке Индии.

    Как сообщает Report, нападения произошли в округах Кокраджхар и Сонитпур, где были убиты 5 и 30 человек соответственно.

    Погибшие принадлежали к этнической группе адиваси. В штате Ассам существует несколько вооруженных сепаратистских группировок, в том числе Объединенный фронт освобождения Ассама и НДФБ. Эта организация ведет борьбу за выделение из состава Ассама суверенного штата Бодоленд. В 2005 году НДФБ подписал с правительством Индии соглашение о перемирии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi