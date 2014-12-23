​Боевики на северо-востоке Индии расстреляли 35 человек

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Боевики, предположительно из организации Национально-демократический фронт Бодоленда (НДФБ), расстреляли 35 человек в штате Ассам на северо-востоке Индии.

Как сообщает Report, нападения произошли в округах Кокраджхар и Сонитпур, где были убиты 5 и 30 человек соответственно.

Погибшие принадлежали к этнической группе адиваси. В штате Ассам существует несколько вооруженных сепаратистских группировок, в том числе Объединенный фронт освобождения Ассама и НДФБ. Эта организация ведет борьбу за выделение из состава Ассама суверенного штата Бодоленд. В 2005 году НДФБ подписал с правительством Индии соглашение о перемирии.