В Индии автобус с невестой и родственниками упал в ущелье, 13 погибших

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ На востоке Индии в штате Нагаленд не менее 13 человек погибли, 28 серьезно пострадали при падении автобуса на дно ущелья с высоты 120 м, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

ДТП произошло в ночь с пятницы на субботу близ города Пхек.

По данным полиции, в автобусе из соседнего штата Манипур ехали к жениху из Нагаленда невеста, ее родственники и друзья. На слабоосвещенном участке дороги водитель не заметил поворота и транспортное средство, переполненное пассажирами, слетело в узкое глубокое ущелье.

Спасательные работы на месте аварии завершены, однако число жертв может вырасти, поскольку не менее шести человек госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, отметили в полиции.