Индия 12 марта проведет крупные военные маневры Bharat Shakti

Вооруженные силы Индии проведут 12 марта крупномасштабные комплексные маневры сухопутных войск, ВВС И ВМС Bharat Shakti.

Вооруженные силы Индии проведут 12 марта крупномасштабные комплексные маневры сухопутных войск, ВВС И ВМС Bharat Shakti.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times of India.

"Учения продемонстрируют успехи в выполнении правительственной программы по достижению самообеспечения вооруженных сил оружием индийской разработки и производства. 150 из 153 контрактов на поставку вооружений Министерство обороны подписало в прошлом году с отечественными производителями", - заявили источники в ведомстве.

В ходе маневров пройдет демонстрация боевых возможностей около 60 выпускаемых индийскими компаниями систем вооружений, включая сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos, зенитные ракетные комплексы Акаsh, станции артиллерийской разведки Swati, самоходные гаубицы Vajra, реактивные системы залпового огня Pinaka и другое оружие.

В маневрах будут задействованы истребители Tejas и легкие вертолеты огневой поддержки Prachand, военные корабли с новейшими артиллерийскими системами, торпедным оружием и средствами борьбы с беспилотниками.

За сухопутной и воздушной фазами Bharat Shakti, которые пройдут в пустыне Тар в граничащем с Пакистаном западном штате Раджастхан, будут наблюдать премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр обороны Раджнатх Сингх.