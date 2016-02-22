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    ​Индийское военные штурмуют захваченное в Кашмире боевиками здание

    В ходе попыток освободить захваченное здание погибли шесть человек

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Силы безопасности Индии ведут бой с вооруженными боевиками, захватившими военный институт в индийском штате Кашмир, передает Report со ссылкой на Reuters.

    Сообщается, что оттуда слышны взрывы и звуки автоматных очередей.

    В субботу вооруженные люди захватили это государственное учреждение в городе Шринагар, совершив перед этим нападение на автоколонну военных.

    В ходе попыток освободить захваченное здание погибли шесть человек.

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