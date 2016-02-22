​Индийское военные штурмуют захваченное в Кашмире боевиками здание

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Силы безопасности Индии ведут бой с вооруженными боевиками, захватившими военный институт в индийском штате Кашмир, передает Report со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что оттуда слышны взрывы и звуки автоматных очередей.

В субботу вооруженные люди захватили это государственное учреждение в городе Шринагар, совершив перед этим нападение на автоколонну военных.

В ходе попыток освободить захваченное здание погибли шесть человек.