​Индийским женщинам позволили быть пилотами истребителей

Баку. 25 октйабря. REPORT.AZ/ Министерство обороны Индии разрешило женщинам управлять боевыми самолетами.

Как передает Report, обучение первого потока женщин-пилотов истребителей начнется примерно через полгода.

Ожидается, что на боевое дежурство первые выпускницы заступят летом 2017 года.

В министерстве обороны считают, что такой шаг пойдет на пользу обороноспособности страны. Первых кандидаток на роль пилотов истребителей будут отбирать из женщин, которые уже проходят обучение в летной академии индийских вооруженных сил.

В настоящее время в военно-воздушных силах Индии служат около полутора тысяч женщин. При этом лишь 94 из них имеют квалификацию пилотов и 14 – квалификацию штурманов. Кроме того, им разрешалось управлять только военно-транспортными самолетами и вертолетами.

Женщины добились права на службу в вооруженных силах Индии в 2010 году. Тогда Верховный суд признал, что существующие для женщин ограничения нарушают их права, и разрешил им службу в сухопутных войсках и авиации. В прошлом месяце женщины получили также право служить во флоте.