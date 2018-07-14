Индийский суд предложил снести Тадж-Махал

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Судьи Верховного суда Индии заявили, что заставят правительство страны снести Тадж-Махал, если достопримечательность не будет отреставрирована.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Hindustan Times.

Как считают судьи, известному памятнику нанесен непоправимый ущерб. Белый мрамор, из которого построен Тадж-Махал, за более чем 350 лет покрылся плесенью и многочисленными трещинами, а правительство не делает ничего для сохранения уникального мавзолея.

В своем письме, направленном правительству Индии, судьи предлагают три варианта решения проблемы: закрытие Тадж-Махала, его разрушение или реставрацию.

Власти страны уже пообещали разобраться в ситуации и заявили, что решением проблемы займется Индийский технический университет, который в ближайшие четыре месяца представит соответствующий план.

Тадж-Махал — уникальный мавзолей-мечеть, находящийся в Агре, Индия. Здание было построено в 1653 году по приказу потомка Тамерлана — падишаха Империи Бабуридов Шах-Джахана. В 1983 году Тадж-Махал был назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. По статистике, его ежедневно посещают до 200 тысяч человек.