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Индийский лунный зонд "Викрам" сделал фотографию на поверхности Луны

Индийский лунный зонд "Викрам" сделал фотографию на поверхности Луны Посадочный аппарат "Викрам" миссии "Чандраян-3" передал первую фотографию после посадки на Луну.
Другие страны
23 августа 2023 г. 20:38
Индийский лунный зонд Викрам сделал фотографию на поверхности Луны

Посадочный аппарат "Викрам" миссии "Чандраян-3" передал первую фотографию после посадки на Луну.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, изображение было опубликовано Индийской организацией космических исследований.

Фотография была сделала посадочной камерой, которая направлена вниз и не предназначена для съемок панорам. На снимке виден лунный грунт и тень от посадочной опоры аппарата. Как отметили операторы зонда, он приземлился на относительно плоской и ровной площадке.

В скором времени будет активирован луноход "Прагъян", который съедет с "Викрама" и приступит к исследованиям в зоне радиусом 500 м. Поскольку аппарат сел в южном полярном регионе, ученые надеются, что приборы смогут обнаружить следы водяного льда. Местные водные ресурсы существенно помогут освоению Луны и строительству первых лунных баз человечества, которое запланировано на 2030-е годы.

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