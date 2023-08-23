Индийский лунный зонд "Викрам" сделал фотографию на поверхности Луны

Посадочный аппарат "Викрам" миссии "Чандраян-3" передал первую фотографию после посадки на Луну.

Посадочный аппарат "Викрам" миссии "Чандраян-3" передал первую фотографию после посадки на Луну.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, изображение было опубликовано Индийской организацией космических исследований.

Фотография была сделала посадочной камерой, которая направлена вниз и не предназначена для съемок панорам. На снимке виден лунный грунт и тень от посадочной опоры аппарата. Как отметили операторы зонда, он приземлился на относительно плоской и ровной площадке.

В скором времени будет активирован луноход "Прагъян", который съедет с "Викрама" и приступит к исследованиям в зоне радиусом 500 м. Поскольку аппарат сел в южном полярном регионе, ученые надеются, что приборы смогут обнаружить следы водяного льда. Местные водные ресурсы существенно помогут освоению Луны и строительству первых лунных баз человечества, которое запланировано на 2030-е годы.