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Индийский лунный аппарат переведен в "спящий режим"

Индийский лунный аппарат переведен в "спящий режим" Специалисты Индийской организации космических исследований (ISRO) перевели посадочный модуль "Викрам", который сел на поверхность Луны в августе, в спящий режим.
Другие страны
5 сентября 2023 г. 07:26
Индийский лунный аппарат переведен в спящий режим

Специалисты Индийской организации космических исследований (ISRO) перевели посадочный модуль "Викрам", который сел на поверхность Луны в августе, в спящий режим.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter ISRO.

"Миссия Чандраян-3: "Викрам" переходит в спящий режим около 08:00 по индийскому стандартному времени (06:30 по бакинскому времени)", — говорится в публикации.

Отмечается, что модуль останется в спящем режиме рядом с луноходом "Прагьян", который также отключен. Это произойдет как только солнечная энергия иссякнет, и батарея разрядится.

Их планируют вернуть в рабочий режим 22 сентября после того, как солнечные панели окажутся под лучами Солнца.

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