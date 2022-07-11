Индийский авианосец Vikrant завершил ходовые испытания

Первый самостоятельно построенный Индией авианосец Vikrant завершил в воскресенье четвертый этап ходовых испытаний, после чего корабль может быть принят в состав ВМС страны.

Первый самостоятельно построенный Индией авианосец Vikrant завершил в воскресенье четвертый этап ходовых испытаний, после чего корабль может быть принят в состав ВМС страны.

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба ВМС на своей странице в Twitter.

"Авианосец собственной постройки Vikrant успешно завершил четвертый этап ходовых испытаний. Комплексные испытания основного оборудования и систем, включая ключевое авиационное оборудование, проведены для дальнейшего улучшения его возможностей", - говорится в сообщении, в котором отмечается, что корабль должен быть готов к приему в ВМС к Дню независимости в августе.

Отметим, что первый самостоятельно построенный Индией авианосец Vikrant должен войти в состав национальных военно-морских сил 15 августа 2022 года, когда Индия будет отмечать 75-летие независимости от Великобритании.