О нас

Индийский авианосец Vikrant завершил ходовые испытания

Индийский авианосец Vikrant завершил ходовые испытания Первый самостоятельно построенный Индией авианосец Vikrant завершил в воскресенье четвертый этап ходовых испытаний, после чего корабль может быть принят в состав ВМС страны.
Другие страны
11 июля 2022 г. 06:14
Индийский авианосец Vikrant завершил ходовые испытания

Первый самостоятельно построенный Индией авианосец Vikrant завершил в воскресенье четвертый этап ходовых испытаний, после чего корабль может быть принят в состав ВМС страны.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ВМС на своей странице в Twitter.

"Авианосец собственной постройки Vikrant успешно завершил четвертый этап ходовых испытаний. Комплексные испытания основного оборудования и систем, включая ключевое авиационное оборудование, проведены для дальнейшего улучшения его возможностей", - говорится в сообщении, в котором отмечается, что корабль должен быть готов к приему в ВМС к Дню независимости в августе.

Отметим, что первый самостоятельно построенный Индией авианосец Vikrant должен войти в состав национальных военно-морских сил 15 августа 2022 года, когда Индия будет отмечать 75-летие независимости от Великобритании.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются Азеригазу
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу"
8 июля 2022 г. 14:40
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
8 июля 2022 г. 13:55
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
8 июля 2022 г. 11:01
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
7 июля 2022 г. 19:30
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
7 июля 2022 г. 19:11
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
6 июля 2022 г. 16:04
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
5 июля 2022 г. 16:09
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
4 июля 2022 г. 15:50
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
4 июля 2022 г. 13:49
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi