​Индийские власти ввели войска в Гуджарат

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Власти Индии ввели войска в западный штат Гуджарат из-за акций протеста, участники которых требуют увеличения количества вакансий на государственных предприятиях и мест в колледжах.

Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru, на территории штата также был введен комендантский час.

Отметим, что 25 августа в городе Ахмадабад вспыхнули протесты, организованные членами касты патидар (patidar), которые составляют достаточно большую часть населения Гуджарата. Столкновения между ними и силами правопорядка начались после ареста лидера демонстрантов - 21-летнего Хардика Пателя (Hardik Patel). Полицейские были вынуждены пустить в ход слезоточивый газ и дубинки.

По словам представителя местных правоохранительных органов, в результате столкновений были сожжены девять полицейских участков и более 30 автобусов.