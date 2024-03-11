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Индийские ученые провели успешное испытание баллистической ракеты "Агни-5"

Индийские ученые провели успешное испытание баллистической ракеты "Агни-5" Индийские ученые провели успешное испытание баллистической ракеты "Агни-5", оснащенной разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения.
Другие страны
11 марта 2024 г. 18:35
Индийские ученые провели успешное испытание баллистической ракеты Агни-5

Индийские ученые провели успешное испытание баллистической ракеты "Агни-5", оснащенной разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди.

"Горжусь нашими учеными из Организации оборонных исследований и разработок за миссию "Дивьястра" ("Небесное оружие" на хинди) - первый испытательный пуск разработанной в Индии ракеты "Агни-5" , оснащенной технологией разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения", - написал Моди в соцсети X.

Он не привел подробности об испытаниях и характеристиках ракеты.

В Индии разработаны несколько типов ракет семейства "Агни": "Агни-1" с дальностью полета в 700 км, "Агни-2" - 2 тыс. км, "Агни-3" - более 3 тыс. км и "Агни-5" - более 5 тыс. км. По данным местных СМИ, разрабатывается и ракета "Агни-6" с дальностью полета до 10 тыс. км и возможностью пуска с подводной лодки.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanlı alimlər “Agni-5” ballistik raketini uğurla sınaqdan keçiriblər

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