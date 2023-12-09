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Индийские силовики арестовали 15 боевиков террористической группировки ИГ

Индийские силовики арестовали 15 боевиков террористической группировки ИГ Сотрудники Национального агентства расследований Индии арестовали 15 боевиков террористической группировки "Исламское государство" в ходе антитеррористической операции в штатах Махараштра и Карнатака, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
9 декабря 2023 г. 19:59
Индийские силовики арестовали 15 боевиков террористической группировки ИГ

Сотрудники Национального агентства расследований Индии арестовали 15 боевиков террористической группировки "Исламское государство" в ходе антитеррористической операции в штатах Махараштра и Карнатака, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Арестованные активно участвовали в террористической деятельности, в том числе в изготовлении самодельных взрывных устройств для терактов и насилия на всей территории Индии, - цитирует газета The Times of India представителя агентства расследований. - Они действовали под руководством иностранных кураторов, чтобы нарушить мир и спокойствие в стране".

Арестованным предъявлены обвинения в запрещенной деятельности и пропаганде терроризма.

Аресты осуществлены в ходе широкомасштабной операции силовиков в 44 районах и населенных пунктах Махараштры и в Бангалоре, столице штата Карнатака. В ходе нее у экстремистов изъяты крупные денежные средства, электронные средства связи и оружие.

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